"Новый виток". Эксперт объяснил, почему обострились отношения Индии и Пакистана

Страны на протяжении десятилетий оспаривают принадлежность Кашмира, и спусковым крючком стал удар по этой территории.

Обострение отношений между Индией и Пакистаном из-за спорного Кашмира и обмен ударами являются следствием целого ряда накопившихся противоречий. Об этом Лайфу заявил руководитель школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

— Часть Кашмира принадлежит Индии, часть — Пакистану. И Кашмир в течение десятилетий остаётся спорной территорией по многим вопросам. Первоначально это был территориальный спор за воду, поскольку между Пакистаном и Индией существует очень много проблем по поводу водных ресурсов, — объяснил профессор.

По его словам, ситуация накалилась на фоне требований полного отделения Кашмира от Индии и присоединения к Пакистану со стороны действующей на территории региона группировки. Маслов заявил, что данная организация готовит боевиков для совершения террористических актов. Новый виток противостояния начался, как отметил востоковед, с удара Индии по базе боевиков.

— Пакистан считает, что была задета и территория Пакистана, и вот сегодня были сбиты два индийских самолёта. По сути, сейчас два главных вопроса — насколько вообще Пакистан поддерживает эту позицию по отделению части Кашмира и присоединению её к Пакистану. Судя по всему, поддерживает, и это очередной виток долгосрочных противоречий между странами. Второй момент — это насколько Пакистан и Индия готовы продолжать военные действия, — считает собеседник Лайфа.

Востоковед выразил надежду на то, что теперь страны сядут за стол переговоров и благодаря этому удастся избежать дальнейшей эскалации напряжённости.

Напомним, сегодня армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолёта, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Позже сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, однако Пакистан эту информацию опроверг. Конфликт отразился и на международных полётах. Так, например, летевший в Бангкок самолёт "Аэрофлота" сел в Ташкенте из-за инцидента в Кашмире.