На Украине из-за скандала изменят правила отбора на Евровидение

Все трое финалистов национального конкурса один за другим отказались представлять страну.

На заседании в среду, 27 февраля, Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету телевидения и радиовещания и Национальной общественной телерадиокомпании страны усовершенствовать правила отбора представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение. Об этом сообщает Ukranews.com.

— Госкомтелерадио вместе с НОТУ обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе Евровидение, — заявил на заседании вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Кириленко уточнил, что условия необходимо изменить с учётом обстоятельств, вызвавших широкий общественный резонанс во время отбора представителя от Украины в 2019 году.

Напомним, победительница национального отбора Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении. Поехать на песенный конкурс в Тель-Авив предложили коллективу Freedom Jazz, занявшему второе место по итогам нацотбора, однако участники группы ответили отказом. Тогда поехать в Израиль предложили группе Kazka, которая также не изъявила желания представить страну на конкурсе.