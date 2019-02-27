Черчесов, Загитова и Дзюба получили награду "Серебряная лань"

По словам тренера сборной по футболу, прошедший чемпионат — это приятная история, а сейчас пора двигаться дальше.

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов получил награду "Серебряная лань" по итогам 2018 года. Он победил в номинации "Тренер года", а сборная, которая дошла в ЧМ до четвертьфинала, была признана "Командой года". Кроме того, в десятку лучших спортсменов вошёл нападающий национальной команды Артём Дзюба, за что также удостоился статуэтки.

— И команда получила премию, и футболист наш получил премию, поэтому это радует, — отметил Черчесов. — Это уже история. Приятная история, и теперь надо нам двигаться дальше.

Фигуристка Алина Загитова, говоря о самых ярких воспоминаниях 2018 года, отметила, что это, конечно же, Олимпийские игры.

— Даже помню те ощущения, с которыми я выходила на старт, — отметила спортсменка. — Мандражировала, когда пересматривала.

В ближайших планах олимпийской чемпионки — чемпионат мира в Японии. А пока по расписанию — тренировки.

Премию традиционно вручает по итогам прошедшего года Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР).

В топ-10 спортсменов вошли также Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (лёгкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец — лыжи, биатлон), Абдулрашид Садулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).