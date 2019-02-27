Трамп и Ким Чен Ын проводят переговоры в Ханое

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проводят переговоры в Ханое. Встреча стартовала в отеле Sofitel Legend Metropole.

Ожидается, что их переговоры тет-а-тет продлятся минут 20, затем встреча пройдёт уже в расширенном составе в рамках рабочего ужина.

Американский лидер отмечал, что саммит с главой Северной Кореи должен быть очень успешным.

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что надеется на такой исход встречи, который устроит и Вашингтон, и Пхеньян.