Силуанов назвал сумму, которая потребуется на выполнение поручений Путина

На реализацию поручений президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в Послании Федеральному собранию, потребуется свыше 900 млрд рублей на ближайшие пять лет. Об этом первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил на совещании главы государства с членами правительствами.

— Это более 900 млрд рублей на промежутке от 2019 до 2024 года. Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трёхлетку также эти средства будут изысканы, — отметил министр финансов.

Силуанов также добавил, что кабмин работает с Госдумой и Совфедом по поводу выполнения поручений президента.

20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с Посланием Федеральному собранию. О том, что сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.