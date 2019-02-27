Два рейса Azur Air развернули в небе из-за конфликта Индии и Пакистана

Один лайнер уже приземлился, второй, следовавший рейсом Москва — Фукуок, сядет в 17:30 (15:30 мск).

Самолёт авиакомпании Azur Air, который вылетел из Санкт-Петербурга в тайскую провинцию Краби, вынужден был развернуться и лететь обратно в Россию из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Как стало известно Лайфу, авиалайнер уже прибыл в аэропорт Екатеринбурга.

Представитель воздушной гавани подтвердил, что самолёт сел в 15:26 (13:26 мск). На борту находилось 334 пассажира, включая 30 детей. Azur Air пообещала, что доставит пассажиров в Таиланд "после разрешения ситуации". Ещё один лайнер авиакомпании, следовавший рейсом Москва — Фукуок, должен приземлиться в аэропорту Екатеринбурга в 17:30 (15:30 мск).

В Ростуризме следят за ситуацией. Представитель службы Зарина Догузова заявила Лайфу о готовности ведомства включиться в её разрешение, в случае если права туристов будут нарушаться.

Напомним, сегодня армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолёта, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Позже сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, однако Пакистан эту информацию опроверг. Воздушное пространство Пакистана закрыли для полётов гражданской авиации.