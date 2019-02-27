Путин пообещал дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам

Президент России Владимир Путин пообещал внимательно смотреть и через год дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям, ставшим итогами послания Федеральному собранию.
— У нас выстраивается, можно считать, что выстроен уже график работы и контроля за тем, как эта работа идёт по нацпроектам, — заявил президент на совещании членам правительства.
Путин пообещал, что будет внимательно следить за работой каждого, а через год она будет оценена — президент посмотрит, что сделано и не сделано.
Президент отметил, что люди ждут от властей эффективной и результативной работы.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания.
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