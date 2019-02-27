Путин пообещал дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам

Российский лидер уточнил, что рассчитывает на напряжённую работу, потому что все обозначенные показатели очень конкретные.

Президент России Владимир Путин пообещал внимательно смотреть и через год дать оценку работе каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям, ставшим итогами послания Федеральному собранию.

— У нас выстраивается, можно считать, что выстроен уже график работы и контроля за тем, как эта работа идёт по нацпроектам, — заявил президент на совещании членам правительства.

Путин пообещал, что будет внимательно следить за работой каждого, а через год она будет оценена — президент посмотрит, что сделано и не сделано.

Президент отметил, что люди ждут от властей эффективной и результативной работы.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания.