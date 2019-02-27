Умер экс-барабанщик The Cure Энди Андерсон

Читайте также

Умер экс-барабанщик The Cure Энди Андерсон

5

Фото: © Twitter/MirrorBreaking_

Информацию о смерти музыканта подтвердил Лол Толхерст, основатель, бывший барабанщик и клавишник группы.

Барабанщик Энди Андерсон, который был участником группы The Cure и выступал с Игги Попом, скончался 26 февраля в возрасте 68 лет. Об этом сообщает The Rolling Stone.

В посте на Facebook 17 февраля Андерсон рассказал, что у него четвёртая, терминальная стадия рака. Музыкант отметил, что болезнь для него — ещё один жизненный опыт, а сам он позитивно относится к ситуации.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что группа The Cure войдёт в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×