На жену Мамаева подали в суд. Истец — её бывший

Мужчине, который отбывает срок за мошенничество, не понравилось, что их общий ребёнок теперь носит фамилию нового мужа Аланы.

Жена игрока "Краснодара" Павла Мамаева в ожидании мужа из СИЗО готовится к новому судебному разбирательству, но уже в качестве ответчицы. На Алану Мамаеву подал в суд её бывший супруг Александр Липовой. Помимо пристрастия к жгучим брюнеткам, у него с Мамаевым много общего. Например, он тоже спортсмен (кикбоксер) и тоже имеет проблемы с законом (отбывает срок за мошенничество).

Как сообщает телеграм-канал Mash, Липовой решил судиться с Мамаевой из-за их общего сына Саши. В сентябре 2017 года кикбоксера лишили родительских прав, а вскоре после этого он узнал, что мальчик теперь носит фамилию своего "нового" папы.

Ранее Лайф рассказывал о новом хобби Аланы Мамаевой. Бывшая модель начала варить и необычно украшать свечи. Сначала она делала это для себя и знакомых, но работы Аланы настолько впечатлили её подписчиков в "Инстаграме", что они стали просить сделать свечи и для них.