В Голландии перехватили 90 тысяч бутылок российской водки "для Ким Чен Ына"

Коробки с алкоголем были спрятаны в контейнерах под фюзеляжем самолёта, который перевозило судно.

Голландские таможенники перехватили в Роттердаме 90 тысяч бутылок российской водки "Столбовая", которая якобы предназначалась для лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает Algemeen Dagblad, он вынужден получать некоторые товары в обход санкций ООН.

В таможенной службе заявили, что добраться до груза с алкоголем было непросто — коробки были спрятаны в контейнерах под фюзеляжем самолёта, который перевозило судно. Хозяин корабля утверждал, что сдвинуть корпус не получится, однако это сделали с помощью кранов.

Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг заявила о намерении выяснить, действительно ли груз предназначался для лидера КНДР. Она приказала конфисковать контейнер с алкоголем.