США пообещали никогда не оставлять Украину

США обещают, что всегда будут с Украиной и никогда не оставят её, даже независимо от результатов предстоящих в стране выборов президента. О поддержке Штатов заявил специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

— США очень поддерживают Украину, мы ваши партнёры в реформах. Вы их проводите, определяете, а мы будем стоять рядом с вами и сейчас, и во время выборов, и после выборов, независимо от их результатов, — заявил Волкер.

При этом он призвал, чтобы выборы на Украине были "наичистейшими", и напомнил о борьбе с коррупцией.