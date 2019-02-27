В Бурятии 4-летний мальчик несколько дней провёл в квартире с мёртвой бабушкой

В Улан-Удэ четырёхлетний мальчик провёл несколько дней в квартире с мёртвой бабушкой. Об этом сообщает сетевое издание "Ариг Ус online".
В полицию вечером 25 февраля обратились работники детского сада, куда ходит ребёнок. Они рассказали, что мальчик несколько дней не посещает занятия, а его бабушка не отвечает на звонки. Опасения воспитателей подтвердила и соседка, сообщившая, что под дверью квартиры скапливаются письма.
Правоохранители приехали к дому и обнаружили в квартире ребёнка и тело женщины. Мальчик был госпитализирован с обезвоживанием и истощением.
По словам пресс-секретаря республиканского Минздрава, его состояние оценивается как стабильное, с ребёнком работает психолог.
Медики рассказали, что мальчик — открытый и общительный. 71-летняя бабушка была его единственным опекуном — мама ребёнка умерла в 2016 году, сведений об отце нет.
Отмечается, что семья благополучная, на учёте не стояла, у мальчика было всё необходимое. Опеку над ним готова оформить родная тётя.
Ранее Лайф писал, что в Ульяновске внучка пять дней гостила у мёртвой бабушки.
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