"Начищу звезду". Верка Сердючка пообещала спасти Украину на Евровидении

Шоумен Андрей Данилко признал, что многие артисты не хотят выступать на песенном конкурсе из-за политической подоплёки.

Украинский пародист Андрей Данилко, известный благодаря своему образу Верки Сердючки, прокомментировал отказ ряда украинских исполнителей участвовать в Евровидении от этой страны. В беседе с телеканалом "360" артист признал, что конкурс вышел за рамки музыкального.

— У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает, — сказал он. — Столько негатива, я сам в замешательстве!

Данилко допустил, что Украина действительно может отказаться участвовать в Евровидении в этом году, отметив, что в наше время возможно всё. Шоумен также заявил, что ему обидно за то, что в конкурс опять вмешивается политика.

Всё же артист, который в 2007 году занял второе место на Евровидении, сказал, что в крайнем случае готов ещё раз принять участие в конкурсе.

— Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать, — заявил он.

Напомним, ранее победительница национального отбора Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении. Тогда организаторы предложили такую возможность коллективу Freedom Jazz, занявшему второе место по итогам нацотбора, но группа отказалась. Вслед за ними от участия в Евровидении отказалась и группа Kazka.