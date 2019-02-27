Двухчасовой перелёт из Сочи в Москву мог окончиться для одного из пассажиров по-настоящему трагически. Если бы не ученик 10-го класса одной из столичных школ Богдан Р. Подросток учится в классе с медицинским профилем, судя по всему, выбрал его не зря.

Когда на борту объявили, что одному из пассажиров стало плохо и ему срочно нужен доктор, мама Богдана не успела опомниться, как "сверкнули пятки её сына" и он уже с двумя бортпроводниками оказывал помощь мужчине. К тому моменту у него открылось сильное носовое кровотечение и он потерял сознание.

— Всё оказалось очень серьёзно. Связь с землёй для консультации с медиками была невозможна, — вспоминает мама мальчика Илона Владимировна (рассказ опубликован в Facebook директора школы). Богданом были проведены реанимационные действия, очищена ротовая полость и гортань от кровяных масс, проведена поддержка дыхания мешком амбул. По предложению Богдана, командир корабля принял решение экстренной посадки в Воронеже.

Когда самолёт приземлился, все облегчённо вздохнули. Медики осмотрели пассажира и тут же поздравили школьника с первой спасённой жизнью. Врачи признались, что, если бы не Богдан, мужчина просто не долетел бы до реанимации: у него случился инфаркт.

Ранее Лайф рассказывал ещё об одном юном герое. Челябинский школьник поймал грабителя и сдал его полиции. А в Волгограде на днях вручили медаль школьнику, который расклеивал по городу душераздирающие объявления с просьбами о помощи заболевшей матери. Благодаря его усилиям женщине бесплатно сделали операцию.