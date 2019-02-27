Трамп признал Ким Чен Ына "великим лидером"

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Трамп признал Ким Чен Ына "великим лидером"

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В Ханое проходит вторая личная встреча лидеров Северной Кореи и Соединённых Штатов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын — великий лидер. Об этом он сказал на встрече с главой Госсовета Северной Кореи в Ханое.

— Председатель Ким Чен Ын — великий лидер, — сказал Трамп в преддверии саммита двух лидеров.

Президент США выразил надежду, что их встреча будет очень успешной.

Напомним, встреча проводится в гостинице Sofitel Legend Metropole. Ожидается, что за ней последует ужин в расширенном составе. Переговоры продолжатся завтра.

Ранее в Кремле рассказали, чего ожидают от встречи Трампа и Ким Чен Ына.

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