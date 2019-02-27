Трамп признал Ким Чен Ына "великим лидером"

В Ханое проходит вторая личная встреча лидеров Северной Кореи и Соединённых Штатов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын — великий лидер. Об этом он сказал на встрече с главой Госсовета Северной Кореи в Ханое.

— Председатель Ким Чен Ын — великий лидер, — сказал Трамп в преддверии саммита двух лидеров.

Photos from moments ago: President Donald J. Trump and Chairman Kim Jong Un meeting in Hanoi. pic.twitter.com/cWQNOLVecK — The White House (@WhiteHouse) February 27, 2019

Президент США выразил надежду, что их встреча будет очень успешной.

Напомним, встреча проводится в гостинице Sofitel Legend Metropole. Ожидается, что за ней последует ужин в расширенном составе. Переговоры продолжатся завтра.

Ранее в Кремле рассказали, чего ожидают от встречи Трампа и Ким Чен Ына.