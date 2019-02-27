Бронированный "паровозик". В Курске два БТР собрали в кучу четыре легковушки

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Бронированный "паровозик". В Курске два БТР собрали в кучу четыре легковушки

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Военная техника шла в колонне: бронетранспортёры передислоцировали в одну из воинских частей.

В центре Курска произошло необычное ДТП: столкновение двух бронетранспортёров и четырёх легковых автомобилей. Об этом сообщает Kursktv.ru.

На фото с места ЧП видно, что одна из бронированных машин собрала перед собой легковушки, буквально впечатав их в другой БТР. Бронетранспортёры передислоцировали в одну из воинских частей, техника следовала колонной.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/wall-30647577_548521?z=photo-30647577_456316637%2Fwall-30647577_548521" target="_blank">avtokadr_46</a></p>

По предварительным данным, люди в результате аварии не пострадали.

Ранее Лайф писал, как под Иркутском Lexus протаранил БТР и стал металлоломом.

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