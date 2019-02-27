Путин примет участие в заседании коллегии МВД

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Путин примет участие в заседании коллегии МВД

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Глава государства традиционно посещает такие отчётные встречи в правоохранительных и силовых ведомствах.

Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На заседании подведут итоги работы МВД за минувший год и озвучат основные направления работы в нынешнем. Приглашены главы законодательных, исполнительных и судебных органов власти, представители общественности.

Отметим, что президент РФ регулярно посещает итоговые заседания коллегий МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Минобороны.

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