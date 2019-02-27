Путин примет участие в заседании коллегии МВД

Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На заседании подведут итоги работы МВД за минувший год и озвучат основные направления работы в нынешнем. Приглашены главы законодательных, исполнительных и судебных органов власти, представители общественности.
Отметим, что президент РФ регулярно посещает итоговые заседания коллегий МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Минобороны.
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