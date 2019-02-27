Россиянам станет удобнее проходить диспансеризацию

Планируется, что в нынешнем году воспользоваться услугой смогут более 61 млн граждан.

Пройти диспансеризацию или профилактические осмотры в поликлиниках теперь станет удобнее — пациентов начнут принимать в вечернее время и по субботам. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.

— Наша задача — обеспечить охват диспансеризацией и профосмотрами в 2019 году на уровне свыше 61 млн наших граждан. Чтобы было понятно, в 2018 году это только 21 млн, — пояснила она.

Голикова подчеркнула, что необходимо продолжить серьёзную работу по значительному снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По её мнению, диспансеризация и профосмотры — это "основа успеха".

Ранее президент Владимир Путин поручил упростить процедуры по диспансеризации и профосмотрам россиян.

Граждане РФ получили возможность проходить профилактические медосмотры в рамках нацпроекта "Здравоохранение".