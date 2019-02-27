Онколог подверг сомнению информацию о главной причине смерти российских женщин

Медик, ссылаясь на общемировые источники, уточнил, что смерть от онкозаболеваний "находится на втором месте".

Главный врач и главный онколог "Европейской клиники" Андрей Пылёв не согласился с данными Росстата о том, что в России основной причиной смерти женщин трудоспособного возраста являются новообразования в организме. Об этом сообщает НСН.

— Мне неизвестно о том, что смерть от онкозаболеваний превысила смерть от сердечно-сосудистых заболеваний в какой-либо группе, — сказал Пылёв.

Медик заявил, что статистика — не точная наука, тем более в России. Он напомнил о громких историях, когда в некоторых регионах происходили фальсификации — сознательные статистические искажения, ставшие результатом директив Минздрава.

— По-прежнему рак молочной железы у женщин является лидирующим заболеванием среди онкологии, — отметил Пылёв, добавив, что не может утверждать о наблюдаемом в настоящий момент прогрессивном росте заболевания.

Врач уточнил, что онкозаболевания — термин широкий, потому их сложно обобщать.

Ранее сообщалось, что новообразования в организме стали главной причиной смерти женщин трудоспособного возраста в России в 2017 году. Мужчины же умирают больше всего от сердечно-сосудистых заболеваний.