В Рязани глыба льда едва не убила малыша — видео

Следователи допрашивают руководителей управляющей компании и изымают документы.

В Рязани трёхлетний малыш чуть не погиб сегодня из-за рухнувшей с крыши дома ледяной глыбы. Как сообщили в СКР по региону, инцидент произошёл на улице Семинарской.

Как видно на опубликованных кадрах, лёд рухнул, когда мальчик полез на сугроб у дома. Сопровождавшая его женщина просто не успела ничего сделать. Ребёнок получил удар такой силы, что несколько раз перевернулся. После произошедшего он был доставлен в реанимацию.

С одной из улиц Рязани в реанимацию доставлен 3-летний ребёнок, на которого с крыши дома рухнула ледяная глыба.



Возбуждено уголовное дело, следователи допрашивают руководителей управляющей компании, изымают необходимые документы pic.twitter.com/hZCrXHFefi — Следственный комитет (@sledcom_rf) 27 февраля 2019 г.

Возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают руководителей управляющей компании и изымают там документы.

Ранее Лайф писал о похожем инциденте в Йошкар-Оле, где глыба льда упала в сантиметре от прохожего.