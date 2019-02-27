В Рязани глыба льда едва не убила малыша — видео

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В Рязани глыба льда едва не убила малыша — видео

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Следователи допрашивают руководителей управляющей компании и изымают документы.

В Рязани трёхлетний малыш чуть не погиб сегодня из-за рухнувшей с крыши дома ледяной глыбы. Как сообщили в СКР по региону, инцидент произошёл на улице Семинарской.

Как видно на опубликованных кадрах, лёд рухнул, когда мальчик полез на сугроб у дома. Сопровождавшая его женщина просто не успела ничего сделать. Ребёнок получил удар такой силы, что несколько раз перевернулся. После произошедшего он был доставлен в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают руководителей управляющей компании и изымают там документы.

Ранее Лайф писал о похожем инциденте в Йошкар-Оле, где глыба льда упала в сантиметре от прохожего.

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