"Мы в 21-м веке". Беглов пообещал завести страничку во "ВКонтакте"

Он добавил, что раз три миллиона горожан используют эту соцсеть, то и власти должны, чтобы оставаться с местными жителями на прямой связи.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал завести личную страничку в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что нужна оперативная связь с населением.

— Если три миллиона горожан используют "ВКонтакте", то и городская власть, все комитеты и районы должны быть с ними на прямой связи. Я привык начинать с себя, поэтому ответ: "Да". Я найду время, чтобы в этом разобраться, и заведу страницу, — сказал Беглов на совещании с представителями некоммерческого сектора.

Он также добавил, что сейчас официальные ответы на обращения горожан готовятся долго, хотя и живём в XXI веке. В связи с этим врио губернатора Северной столицы намерен зарегистрироваться в социальной сети.

Ранее Беглов называл социальную сеть "ВКонтакте" брендом Санкт-Петербурга, а сам город — интернет-столицей России.