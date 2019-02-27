"На столах, в тарелках". В Нижнем Тагиле школьники заявили о нашествии тараканов

Директор учебного учреждения утверждает, что просто пробежали несколько насекомых.

Столовую школы № 81 в Нижнем Тагиле заполонили тараканы, из-за чего ученики отказываются там обедать. Об этом сообщается на портале "Городской контроль", подконтрольном официальному сайту города.

— Дети начальной школы целыми классами отказываются посещать столовую не только из-за качества питания, но и из-за засилья тараканов — на полу, на стенах, на столах, в тарелках, — цитирует сообщение URA.RU.

Портал связался с директором школы Светланой Усатовой, которая опровергла информацию о нашествии тараканов. Она заверила, что "никакого засилья нет" — просто "пробежали два-три таракана", но после обработки всё нормализовалось.