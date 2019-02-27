Вам курицу, рыбу или зубы? На борту самолёта подали блюдо с лишним ингредиентом

Пассажир "Сингапурских авиалиний" Брэдли Баттон уже доедал свой рис во время полёта из Веллингтона в Мельбурн, когда у него на зубах хрустнул твёрдый предмет. Выплюнув его, мужчина был ошарашен — предмет оказался зубом другого человека, рассказывает Daily Mail.
— Оставшуюся часть полёта мне было нехорошо просто от мысли, что мне в рационе попался чужой зуб... это отвратительно, — высказался Баттон.
— Бортпроводница, которая обслуживала меня, была непреклонна, твердила, что ей нужно забрать зуб для исследований, и пыталась доказать мне, что это был просто маленький камень, когда без тени сомнения это был зуб, — добавил пассажир.
Чтобы загладить вину, пассажиру выдали ваучер, который можно обналичить на рейсах авиакомпании. Когда инцидент стал достоянием широкой общественности, перед пассажиром извинились официально.
— В настоящее время мы расследуем этот инцидент и отправили объект для анализа. Как только результаты анализа станут известны, мы определим, какие действия предпринять. Ожидаем, что все наши блюда будут соответствовать неизменно высоким стандартам, и мы разочарованы этим инцидентом, — заявили в авиакомпании.
Прошлой осенью Лайф рассказывал о другом похожем случае — жителю Петербурга доставили шаверму с ножом внутри.
А на борту British Airways случился другой скандал. Людям, которые заплатили тысячи долларов за билет, предложили вместо обеда сухую булочку.
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