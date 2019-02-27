Вам курицу, рыбу или зубы? На борту самолёта подали блюдо с лишним ингредиентом

После извинений пассажиру выдали ваучер на 75 долларов, которые он может потратить только на рейсах Singapore Airlines.

Пассажир "Сингапурских авиалиний" Брэдли Баттон уже доедал свой рис во время полёта из Веллингтона в Мельбурн, когда у него на зубах хрустнул твёрдый предмет. Выплюнув его, мужчина был ошарашен — предмет оказался зубом другого человека, рассказывает Daily Mail.

— Оставшуюся часть полёта мне было нехорошо просто от мысли, что мне в рационе попался чужой зуб... это отвратительно, — высказался Баттон.

— Бортпроводница, которая обслуживала меня, была непреклонна, твердила, что ей нужно забрать зуб для исследований, и пыталась доказать мне, что это был просто маленький камень, когда без тени сомнения это был зуб, — добавил пассажир.

Чтобы загладить вину, пассажиру выдали ваучер, который можно обналичить на рейсах авиакомпании. Когда инцидент стал достоянием широкой общественности, перед пассажиром извинились официально.

— В настоящее время мы расследуем этот инцидент и отправили объект для анализа. Как только результаты анализа станут известны, мы определим, какие действия предпринять. Ожидаем, что все наши блюда будут соответствовать неизменно высоким стандартам, и мы разочарованы этим инцидентом, — заявили в авиакомпании.

Прошлой осенью Лайф рассказывал о другом похожем случае — жителю Петербурга доставили шаверму с ножом внутри.

А на борту British Airways случился другой скандал. Людям, которые заплатили тысячи долларов за билет, предложили вместо обеда сухую булочку.