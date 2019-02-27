Жене "краснодарского каннибала" дали десять лет колонии

Супругу "краснодарского каннибала" Наталью Бакшееву приговорили к десяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Её признали виновной в подстрекательстве к убийству.

У защиты Бакшеевой есть десять дней, чтобы обжаловать приговор Прикубанского районного суда. Добавим, что свою вину жена "краснодарского каннибала" так и не признала. Гособвинение просило назначить ей 12 лет лишения свободы.

Теперь приговора суда ждёт её муж Дмитрий Бакшеев.

Задержать "краснодарских каннибалов" удалось благодаря рабочим, которые случайно нашли на улице мобильный телефон. Позже выяснилось, что в нём хранились фото мужчины, позировавшего с частями тела убитой женщины.