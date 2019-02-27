Корейская газета выдумала встречу Трампа и Ким Чен Ына

Журналисты описали не состоявшийся на тот момент саммит двух лидеров самым подробным образом.

Корейская газета The Korea Times попала в неловкую ситуацию из-за стремления первой рассказать о саммите президента США и лидера КНДР. Журналисты опубликовали статью о встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое за три часа до её начала.

По данным "РГ", материал "Исторический саммит Трампа и Кима начался" вышел в 15:16 по времени Ханоя (11:16 мск), хотя переговоры должны были начаться только в 18:30 по времени Ханоя (14:30 мск).

Примечательно, что выдуманный саммит был описан самым подробным образом: тёплая беседа, обед в присутствии помощников и даже неформальный ужин длительностью два часа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в гостинице Sofitel Legend Metropole в Ханое. После переговоров тет-а-тет хозяин Белого дома признал северокорейского коллегу "великим лидером".