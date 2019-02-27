Врио главы Башкирии и гендиректор УГМК встретились с жителями Сибая

Они рассказали о мерах, принятых для улучшения экологической обстановки в городе.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров и гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын встретились с жителями Сибая. Перед ней они побывали на карьере Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК", а затем рассказали горожанам, как продвигаются работы по ликвидации очагов тления руды.

— Подтопление уже идёт, и я буду настаивать, чтобы намеченный график строго соблюдался, — подчеркнул Хабиров, добавив, что понимает непростое положение, в котором пребывают жители, и поблагодарил их за терпение.

Глава региона пообещал, что горожан одних с этой проблемой не оставят. В то же время он отметил, что пока причин для закрытия действующей шахты нет. Но, если научные данные, республиканские структуры и Росприроднадзор укажут на такую необходимость, Хабиров заверил, что шахта немедленно остановится, невзирая ни на какие экономические соображения.

Несмотря на сложившуюся экологическую ситуацию в Сибае, связанную с окислением руды в карьере, в городе не фиксируется вспышка заболеваний. Однако до сих пор в воздухе Сибая наблюдаются кратковременные превышения предельно допустимой концентрации диоксида серы.

Хабиров сообщил, что УГМК выделит городу 200 миллионов рублей сверх других социальных обязательств. Куда будут направлены эти средства, решит администрация города после обсуждения с жителями.

Глава компании рассказал, что работы по подтоплению предполагается завершить до 26 марта. Руководитель республики в свою очередь добавил, что по окончании этих работ намерен вновь встретиться с жителями Сибая.

Напомним, из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе жителям Сибая стали выдавать медицинские маски и таблетки активированного угля. В начале февраля в городе зафиксировали рост предельно допустимой концентрации диоксида серы в воздухе. Как писал Лайф, с обращением жителей города ознакомились в Кремле.