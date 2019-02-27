Избил гитарой. Бывший участник "Дома-2" сломал матери-пенсионерке руку

Конфликт произошёл из-за того, что женщина устала обеспечивать Габриэля Альвареса.

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Габриэль Диас Альварес сломал 64-летней матери руку. По данным телеграм-канала Mash, экс-звезда скандальной телестройки избил пенсионерку гитарой.

Конфликт произошёл в квартире на Коровинском шоссе из-за того, что мать устала содержать сына-бездельника. Габриэль сильно поругался с матерью и в пылу ссоры схватил оказавшийся под рукой музыкальный предмет. Женщине было так плохо, что пришлось вызвать скорую. Врачи установили, что у пенсионерки сломана рука. Однако от госпитализации она отказалась.

Ранее бывшая участница "Дома-2" Валерия Хуснутдинова рассказала о мерзких унижениях, через которые ей пришлось пройти на шоу.