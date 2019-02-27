"Куда девать эту электроэнергию?" Порошенко нашёл, чем ещё торговать с ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, а то "куда ещё её девать". Таким образом, лидер Незалежной призывает ввести "энергетический безвиз" с Европой.

— Куда девать эту электроэнергию? Потому что на сегодня, учитывая атомные мощности, промышленный потенциал, нам больше столько энергии не надо. Мы имеем единую энергосистему с Россией. И это неправильно! Мы должны проложить линии электропередачи в Европу, потому что там мощнейший рынок, — заявил Порошенко на церемонии открытия ветряной электростанции в Запорожской области.

По его мнению, ту электроэнергию, которая будет производиться в Запорожской области, стоит продавать в ЕС. Порошенко отмечает, что таким образом можно будет объявить "энергетический безвиз" для продукции Незалежной с Европой.

Напомним, в 2016 году вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.