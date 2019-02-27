Пять с половиной кило ненависти. Россиянин решил сдать в аренду злого кота

Животное предлагается за 500 рублей в сутки. При этом хозяин зверя снимает с себя ответственность за нанесённые хищником увечья.

Житель Костромы Михаил сдаёт на сервисе объявлений "Авито" своего кота в аренду. Мужчина уверен, что с помощью его злого зверя родители смогут доказать своим детям, что в доме не стоит держать питомца, ведь кот Михаила нападает со спины в темноте, если к нему ранее применить силу, и атакует при попытках погладить.

— Ваши дети плачут и просят завести кота, а вы этого не хотите. Тогда это предложение для вас! Пора доказать спиногрызам, что котики не такие уж и милые, — продвигает Михаил свой товар.

По его словам, в коте "пять с половиной килограмм чистой ненависти", а в ответ на ласку питомец пытается "нанести тяжкие телесные повреждения".

Питомец громко орёт, когда требует еду, причём ест только дорогой корм. В четыре утра кот бегает и шумит, а когда видит резинки для волос, он их прячет — так рекламирует хозяин своего кота. Своего питомца мужчина также называет любителем "тыгыдык-тыгыдык в 4 утра".