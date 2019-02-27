"Страна, которая предала". Глава ВЦИОМа рассказал об отношении россиян к Украине

По его словам, граждане больше не доверяют Незалежной и не ждут от неё ничего хорошего.

За последний год отношение россиян к Украине не поменялось, граждане воспринимают эту соседнюю страну как предателя. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в интервью News.ru.

— Это страна, которая нас предала, страна, которую мы очень любили, а сейчас разлюбили, которой мы не доверяем и не ждём от неё в ближайшее время ничего хорошего, — сказал глава ВЦИОМа.

По словам Фёдорова, российский народ считает, что с Западом нам не по пути. Также граждане стали меньше интересоваться международными конфликтами, включая войну в Сирии и ситуацию в Донбассе. Внимание россиян, как уточнил глава ВЦИОМа, направлено на внутреннюю социально-экономическую повестку.

Напомним, в конце 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. В начале 2019 года Киев заявил о намерении разорвать ещё около 40 соглашений с Москвой.