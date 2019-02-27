У ликвидированных в Нальчике боевиков нашли компоненты взрывных устройств

В Нальчике при осмотре частного дома, где были ликвидированы трое боевиков, следователи обнаружили компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает республиканское СУ СК РФ.
Помимо того, были изъяты два автомата, пистолет, боеприпасы к ним и гранаты различных образцов.
— В настоящее время устанавливаются личности нападавших, — сообщает ведомство.
Напомним, в ходе контртеррористической операции в Нальчике были ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт на территории КБР.
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