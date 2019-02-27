Снова в пролёте. Ещё одна группа отказалась представлять Украину на Евровидении

Украинская группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвёртое место в финале национального отбора исполнителей для участия в Евровидении-2019, заявила, что не будет представлять Незалежную на конкурсе. Примечательно, что им пока не делали подобных предложений, но коллектив всё равно не хочет ехать на международный песенный конкурс.

— Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в нацотборе, эта поездка не наша, — говорится в сообщении Brunettes Shoot Blondes в "Инстаграме".

Как уже сообщал Лайф, ранее от участия в международном конкурсе отказалась Maruv и такие группы, как Freedom-Jazz Girls Band и Kazka.