"Прискорбно". Приходько пожалела о выступлении на Евровидении от России

Певица рассказала, что оказалась в Москве из-за того, что её карьера на Украине не складывалась.

Победительница "Фабрики звёзд — 7" Анастасия Приходько, выступавшая на Евровидении от России, заявила, что жалеет об этом.

— Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией, — заявила украинская певица в программе "Поговорим?" на телеканале NewsOne.

Приходько подчеркнула, что Россия перестала для неё существовать после того, как Крым вошёл в состав РФ. Певица заверила, что не была в России с марта 2014 года.

Напомним, Анастасия Приходько представляла Россию на Евровидении 10 лет назад, в 2009 году. В финале песенного конкурса она заняла 11-е место.

Спустя пять лет, в 2014 году, Приходько отреклась от друзей в российском шоу-бизнесе и заявила, что на Евровидение её отправила не Россия, а Константин Меладзе.

Осенью 2018 года певица заявила об уходе со сцены.