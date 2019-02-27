Сел в "кадиллак" и уехал. Солистка группы "Мираж" заявила, что её обокрал муж

Певица обнаружила, что супруг в последнее время тесно общался со своей бывшей женой.

Солистку группы "Мираж" Светлану Разину обокрал её муж и по совместительству концертный директор Борис Карпов. Как об этом пишет "Стархит", в начале февраля он поехал на "кадиллаке" артистки в Белоруссию, чтобы его отремонтировать, и пропал.

— Обещал, что займёт эта процедура максимум неделю. В итоге пропал на целых две недели. Я даже заявление написала о пропаже человека, доверяла ведь ему, волновалась, — рассказала Разина.

Однако, по её словам, недавно выяснилось, что иномарка находится в Латвии. Таможенники не пропустили водителя, заподозрив в провозе запрещённых вещей. Муж не смог объяснить, почему так произошло, и снова не выходит на связь с Разиной. Певица выяснила, что Карпов в последнее время тесно общался с экс-супругой. Оказалось, что при задержании на границе Латвии женщина была с ним. По словам Разиной, он и раньше возил бывшую супругу на "кадиллаке", прикрываясь тем, что уехал организовывать ей гастроли. Теперь экс-солистка "Миража" собирается написать заявление на развод.