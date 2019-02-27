Составлен список семи грубых ошибок на собеседовании

Каким бы хорошим ни было резюме, всё можно испортить на личной встрече с потенциальным работодателем.

О семи грубых ошибках, которые не оставляют соискателю шанса получить работу, рассказала порталу "Дни.ру" бизнес-консультант Жанна Лурье.

1. Невнимательное отношение к вакансии

Нередко соискатели отвечают на вакансии, особенно не вдумываясь в смысл. Затем же они ходят на одно собеседование за другим по принципу "главное — попасть, а там разберёмся". Такое отношение — пустая трата времени, причём для обеих сторон. А рекрутер с первой минуты общения поймёт, что человек сам не знает, чего хочет.

2. Несоответствующий внешний вид

Мало быть опрятно одетым. Нужно продумать, как образ может добавить положительных бонусов вашей кандидатуре. Претендующим на творческую позицию стоит продумать детали, которые намекнут на креативность и оригинальность мышления. Потенциальным руководителям, которые говорят, что неплохо зарабатывали на предыдущей работе, нужно соответствовать сказанному: одежда не должна быть дешёвой. Идеальное решение — добротный чёрный, серый или синий деловой костюм.

3. Опоздание больше, чем на 15 минут

Время — деньги, а если вы не умеете рассчитывать первое, то рекрутер сделает вывод, что и финансовые ресурсы компании ценить не сможете.

4. Негативная оценка предыдущего работодателя

Вас наверняка спросят, почему вы уволились с прошлого места работы, поэтому продумайте ответ заранее. Однозначно стоит отказаться от таких оценок, как "компания ужасная", "зарплата чёрная, да и ту не платят", "коллектив склочный", "начальник тупой" и т.д. Рекрутер отнюдь вас не пожалеет, а скорей заподозрит в том, что о новом месте вы в будущем будете отзываться похожим образом.

Лучше отвечайте, что решили уволиться, так как уровень ваших компетенций повысился, а дохода — нет. И в компании возможностей для роста и индексации зарплаты сейчас нет.

5. Излишняя болтливость

Да, милая болтовня не покажет, что вы открытый, позитивный и интересный человек. Излишняя самоуверенность, попытки вспомнить все свои успехи и достижения не только в работе, но и в спорте и личной жизни могут сыграть злую шутку. Поэтому оптимальный вариант — сохранять баланс. Быть открытым, но сообщать не больше, чем спрашивают. Причём краткий рассказ о себе на 5–7 минут вы можете подготовить заранее (только не зубрите!).

Будьте готовы, что вам могут задавать каверзные вопросы, чтобы проверить умение держать удар. Ещё один маленький секрет — узнать об увлечениях человека, который будет проводить интервью. Проще всего это сделать через социальные сети. И ненавязчиво расскажите, что вам нравится группа Depeche Mode или, например, бокс. И — улыбайтесь.

6. Манипуляции

Не пытайтесь давить на жалость. Пятеро детей, необходимость платить за съёмную квартиру, ипотеку и прочее не помогут вам получить заветную должность, а наоборот. Поняв, что вы манипулируете, эйчар поспешит вам отказать. Провокаторы и манипуляторы компаниям не нужны. Иногда рекрутер сам провоцирует наивного кандидата, особенно если интервью проводят два человека. Однако даже при методе "плохой и хороший полицейский" сохраняйте спокойствие и контролируйте эмоции.

7. Готовность на всё

Даже если вы давно ищете работу и живёте в кредит, сохраняйте лицо. Многие нечестные компании в рамках кризиса экономят на сотрудниках и в функционал одного сотрудника включают задачи для троих. С нормальной жизнью такой темп явно несовместим, и одна и та же вакансия регулярно появляется на рекрутинговых сайтах.

Поэтому объясните, что готовы приступить к делу, но чётко определите функционал и не жалуйтесь, что сидите без работы уже полгода. Ведь с ценным кадром такое произойти не может.

Не соглашайтесь на копеечную зарплату, даже если вам кажется, что это единственный вариант. Проезд, обеды, одежда — всё это траты. Внешний вид особенно важен, если должность представительская.

Не работайте далеко от дома: два часа туда и два обратно — это преступление по отношению к себе и собственному времени. Вы продаёте компании себя и свой опыт. Не обесценивайте это. И подготовьте свои вопросы тоже. Возможно, и пару провокационных.