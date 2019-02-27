Украинская делегация ушла с переговоров по Донбассу в Минске

По словам представителей Донбасса, Киев выдвинул условия, не предусмотренные минскими соглашениями и даже противоречащие международному праву.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в "Фейсбуке" рассказала, что украинская делегация покинула переговоры гуманитарной подгруппы, которые проходили в Минске. По словам политика, причиной стали заявления представителей Донбасса в адрес Украины и руководства страны.

Представителей Донбасса политик назвала "базарными тётями", которые не соглашаются на предложенные украинской стороной условия обмена пленными.

В свою очередь источник РИА "Новости", представляющий стороны ЛНР и ДНР, озвучил другую версию.

— Представители Украины покинули заседание под надуманным предлогом, фактически уйдя от обсуждения важных вопросов обмена удерживаемыми лицами, выполнения ранее взятых на себя обязательств по обмену и целого комплекса других гуманитарных вопросов, — сказал он.

Агентство передаёт, что представитель ОБСЕ, присутствовавший на переговорах, констатировал, что позиция Киева ведёт к срыву диалога. На переговорах в столице Белоруссии украинскую сторону представляли сотрудник Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и сотрудники СБУ.