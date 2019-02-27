"Перспектива очень высока". Эксперт оценил шансы засудить жену Мамаева

Иск против бывшей модели подал её экс-супруг Александр Липовой. Он утверждает, что женщина лишила его отцовства без его ведома.

Адвокат Анна Давыдова в беседе с Лайфом прокомментировала судебный иск, который подал против Аланы Мамаевой её бывший супруг Александр Липовой. Спортсмен, арестованный за мошенничество, пытается восстановить свои родительские права на их общего сына Александра. По словам Липового, его тайно лишили статуса отцовства, а затем дали сыну фамилию и отчество "нового папы".

— Это вообще странная история, потому что лишение родительских прав — это сложная процедура, — рассуждает эксперт. — Для этого должны участвовать органы опеки, это не одно судебное заседание. И ещё как минимум какие-то выезды, сбор материалов. В общем, сделать это "тайно" достаточно сложно.

По словам Давыдовой, если Липовой сможет доказать, что действительно не знал о действиях Мамаевой, то он сможет восстановить сроки исковой давности и обратиться в суд об оспаривании данных юридических действий.

— Если в свидетельстве о рождении он был указан как отец ребёнка и после это было каким-то образом изменено без его согласия, то перспектива данного дела очень высока. И фамилия может быть возвращена, и отчество, а дальше уже по достижении ребёнка совершеннолетия он сможет сам определиться, чью фамилию хочет носить, — добавила Давыдова.

Напомним, что трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой был арестован 5 февраля. Он попал в следственный изолятор № 1 "Матросская Тишина". А вот Павел Мамаев заключён под стражу в СИЗО "Бутырка", где недавно он провёл свой первый тюремный матч.