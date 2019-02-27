Курс доллара превысил 66 рублей

Читайте также

Курс доллара превысил 66 рублей

5

Фото: pixabay

Курс доллара превысил 66 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Стоимость американской валюты достигла 66,01 рубля, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Стоит отметить, что в последний раз цена доллара превышала эту сумму 19 февраля текущего года. Помимо американской валюты, по отношению к рублю растёт и евро. Он вырос на 24 копейки и достиг 75,07 рубля.

Стоимость евро и доллара растёт, несмотря на повышение цены нефти.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×