Курс доллара превысил 66 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Стоимость американской валюты достигла 66,01 рубля, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
Стоит отметить, что в последний раз цена доллара превышала эту сумму 19 февраля текущего года. Помимо американской валюты, по отношению к рублю растёт и евро. Он вырос на 24 копейки и достиг 75,07 рубля.
Стоимость евро и доллара растёт, несмотря на повышение цены нефти.
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