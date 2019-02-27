В Мали заминированный мертвец стал причиной гибели 17 мирных жителей

Похожая ситуация произошла в Буркина-Фасо 14 февраля — тогда в результате подрыва переодетого в военную форму тела погибли два офицера полиции и армейский доктор.

Погибло по меньшей мере 17 мирных жителей, пострадало — 15 в результате взрыва в центральной части Мали. Об этом сообщает France Presse.

Инцидент произошёл во вторник, 26 февраля, в городке Дианкабу. Взрывное устройство было прикреплено к телу застреленного мужчины.

— Тело взорвалось, убив 17 человек, — сообщил источник агентства в силах безопасности.

По словам источника, среди жертв — родители мужчины, к телу которого была прикреплена бомба. Мужчина ушёл искать еду для коров и не вернулся. Позже родители нашли его тело. Источник отметил, что они совершили опрометчивый поступок, решив приблизиться к нему, так как боевики начинили тело взрывчаткой.

Другой источник уточнил, что джихадисты используют такой метод, чтобы смертей было как можно больше. Это первый подобный инцидент в Мали.

Напомним, 22 февраля в Мали группа вооружённых людей убила трёх миротворцев ООН.