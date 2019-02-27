Звезда "Игры престолов" призналась в попытке совершить кражу на съёмках

32-летняя артистка хотела унести Железный трон, но он так и не поместился к ней в авто.

Британская актриса Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов") рассказала, что она пыталась совершить кражу во время съёмок сериала. Об этом сообщает Metro.

32-летняя актриса хотела унести Железный трон со съёмочной площадки. Однако металлическая скульптура не поместилась к ней в авто.

— Я толкала его, пыталась поместить в авто, но он не подошёл по размерам. Что тут сделаешь? — рассказала Кларк.

Напомним, 14 апреля стартует финальный сезон "Игры престолов". Два первых эпизода будут идти по часу, остальные — по 80 минут. Всего будет шесть серий.