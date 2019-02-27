Бузова, теплоход, кольца. Доминик Джокер женился на участнице шоу "Голос"

Молодожёны пригласили на торжество многих коллег по сцене, среди которых были Игорь Крутой, Стас Костюшкин и другие.

Выпускник "Фабрики звёзд" Доминик Джокер несколько недель назад тайно расписался с участницей шоу "Голос" Катей Кокориной, с которой встречался пять лет. А вчера, 26 февраля, новоиспечённые супруги сыграли роскошную свадьбу.

Торжество началось в московском отеле The Ritz-Carlton, где Екатерина провела ночь. Молодожёны не стали нарушать традицию, по которой жениху нельзя видеть невесту в свадебном платье. Свадьба проходила в ресторане-теплоходе "Ласточка" на Лужнецкой набережной.

Молодожёны пригласили на торжество коллег по сцене: Игоря Крутого, Ольгу Бузову, Игоря Гуляева, Стаса Костюшкина, Зару, группу "Градусы" и многих других.

Артисты тепло поздравили Доминика и Екатерину. А Бузова понастольгировала о собственной свадьбе, на который был выпускник "Фабрики звёзд".