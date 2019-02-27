Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Ленобласти, три человека погибли

Автобус выехал на встречную полосу по неизвестной причине, в результате чего и произошло столкновение.

В Волховском районе Ленобласти микроавтобус "Фольксваген Транспортер" столкнулся с грузовиком МАН, который двигался во встречном направлении. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, инцидент произошёл на 112-м километре автодороги "Кола" в 15:17.

— В результате водитель и двое пассажиров микроавтобуса получили травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении. — Водитель автомобиля МАН получил травмы средней степени тяжести.

Отмечается, что микроавтобус выехал на встречную полосу по неизвестной причине, в результате чего и произошло ДТП.