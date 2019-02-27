Время перелёта в Таиланд и Вьетнам увеличится из-за конфликта Индии и Пакистана

Авиакомпании будут использовать альтернативные маршруты для полётов в этом направлении.

Время перелёта из России в Таиланд, Вьетнам и другие южноазиатские государства увеличится из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

— Ограничения, введённые в результате вооружённого конфликта, затронут такие популярные туристические направления, как Вьетнам, Таиланд, Гоа, остров Хайнань, возможно, и другие направления Южной и Юго-Восточной Азии, — сообщается на сайте организации.

Российские авиакомпании будут использовать альтернативные маршруты для полётов в данные страны. В АТОР допустили, что самолёты вынуждены совершать промежуточную посадку для дозаправки.

Напомним, сегодня армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолёта, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Позже сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, однако Пакистан эту информацию опроверг. Воздушное пространство Пакистана закрыли для полётов гражданской авиации.

Конфликт уже отразился на перелётах. Так, два самолёта авиакомпании Azur Air, летевших из Петербурга в тайскую провинцию Краби из Москвы во вьетнамский Фукуок, развернули в небе и посадили в Екатеринбурге.