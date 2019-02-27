Россиянка уронила дочку, спуская её по простыням с пятого этажа

Читайте также

Россиянка уронила дочку, спуская её по простыням с пятого этажа

1636

Фото: © Соцсети

Удар смягчил снег, в который упала девочка, — ребёнок отделался ушибами, обошлось без переломов.

В городе Зуевке Кировской области женщина уронила семилетнюю дочь, спуская её с пятого этажа по простыням. Об этом сообщает "Первый городской канал".

По предварительным данным, глава семейства ушёл к соседу отмечать мужской праздник, а супругу и дочь запер в квартире. Женщина тоже захотела в гости и разработала план побега. В результате девочка не удержалась и сорвалась вниз, когда мать стала спускать её по простыням.

<p>Мама девочки. Фото: © Соцсети</p>

Как отмечается, женщина вызвала скорую, а сама убежала "тусить".

Напомним, ранее в Кирове умерла трёхлетняя девочка, которую мама оставила дома одну на несколько дней. Девушке предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, её действия расценивают как умышленные.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×