Россиянка уронила дочку, спуская её по простыням с пятого этажа

Удар смягчил снег, в который упала девочка, — ребёнок отделался ушибами, обошлось без переломов.

В городе Зуевке Кировской области женщина уронила семилетнюю дочь, спуская её с пятого этажа по простыням. Об этом сообщает "Первый городской канал".

По предварительным данным, глава семейства ушёл к соседу отмечать мужской праздник, а супругу и дочь запер в квартире. Женщина тоже захотела в гости и разработала план побега. В результате девочка не удержалась и сорвалась вниз, когда мать стала спускать её по простыням.

Как отмечается, женщина вызвала скорую, а сама убежала "тусить".

Напомним, ранее в Кирове умерла трёхлетняя девочка, которую мама оставила дома одну на несколько дней. Девушке предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, её действия расценивают как умышленные.