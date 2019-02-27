МИД РФ попросил россиян держаться подальше от конфликта Индии и Пакистана

Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России предупреждает сограждан о резком обострении ситуации в районе индийско-пакистанской границы.
В связи с резким обострением ситуации в районе индийско-пакистанской границы находящимся в регионе российским гражданам рекомендуется предпринимать необходимые меры предосторожности, воздерживаться от посещения мест повышенной опасности pic.twitter.com/ERiY7Tnb5H— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 27 февраля 2019 г.
— В связи с резким обострением ситуации в районе индийско-пакистанской границы находящимся в регионе российским гражданам рекомендуется предпринимать необходимые меры предосторожности, воздерживаться от посещения мест повышенной опасности, — говорится в сообщении ведомства.
#Pakistan sends tanks to the #India frontline. Footage is from #Sialkot. pic.twitter.com/XlG7Zhuo9M— Ali Özkök (@Ozkok_) February 27, 2019
Напомним, пакистанские военные заявили, что сбили два самолёта ВВС Индии. По сообщениям СМИ, индийские ВВС сбили пакистанский истребитель. После этого власти Пакистана призвали противников к переговорам.
За ситуацией следят в Кремле. Однако отдыхающие в других регионах Индии россияне даже не заметили изменений в стране.
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