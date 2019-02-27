"Выполните любую задачу!" Путин поздравил Силы спецопераций с юбилеем

Глава государства выразил уверенность, что ССО продолжат совершенствовать мастерство на земле, в воздухе и на море.

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил военнослужащих Сил специальных операций (ССО) России с юбилеем на концерте по случаю 10-летия создания подразделения.

— Уверен, что, если потребуется, вы выполните любую задачу, самый ответственный приказ, сделаете всё невозможное: нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила, — обратился к служащим глава государства.

Путин выразил уверенность, что ССО продолжат совершенствовать мастерство, оттачивать тактику проведения операций на земле, в воздухе и на море, а также успешно осваивать новейшую технику.

Он также пообещал, что власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота в оборонительных целях. По словам Путина, меры направлены на безусловное обеспечение безопасности страны и защиту её суверенитета и национальных интересов.