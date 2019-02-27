По словам главы государства, с одной из операций из 28 человек вернулись только четыре.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его отец воевал в спецподразделении. Об этом глава государства сказал на концерте в честь десятилетия основания Сил специальных операций (ССО).

Владимир Путин отметил, что в Великую Отечественную войну потребовалось создание большого количества специальных подразделений. Часто бойцы уходили на задание без должной подготовки и специального вооружения, из-за чего несли большие потери.

— В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец. 28 человек были переброшены за линию фронта, назад вернулись только четыре, — сказал он.

Глава государства поздравил военнослужащих Сил специальных операций с годовщиной создания ССО и выразил уверенность, что они могут выполнить любую задачу.

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну признался, что гордится своими родителями, и рассказал, что отец называл его "президентом" ещё до того, как он занял этот пост.