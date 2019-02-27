"Украинская патриотка". Семья Джамалы ведёт бизнес и пользуется льготами в Крыму

У родителей украинской певицы Джамалы есть мини-отель в посёлке Малореченское под Алуштой, сообщает Украина.ру. По данным издания, бизнес оформлен по всем нормам российского законодательства.
Отмечается, что местные жители хорошо знают эту гостиницу. Её название совпадает с творческим псевдонимом исполнительницы. Номера в курортный сезон стоят от одной тысячи рублей в сутки.
Кроме того, мать и отец Джамалы получают в Крыму льготы на оплату коммунальных услуг как репатрианты — они вернулись на родину предков в 1989 году.
Как ранее писал Лайф, Джамала вступила в полемику с участницами отбора на конкурс Евровидение. Девушки из дуэта Anna-Maria заявили, что Крым — это Россия, после чего оказались под шквалом критики.
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