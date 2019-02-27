Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с гибелью людей в Каире

Президент отметил, что в России надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдельфаттаху Сиси в связи с произошедшей на центральном вокзале Каира железнодорожной катастрофой. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

— В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — сказано в сообщении.

Ранее Сиси распорядился установить виновных в случившемся и наказать их. Глава Минтранса Египта Хишам Арафат Махди Ахмед написал заявление об отставке после взрыва на вокзале.

Утром 27 февраля в Каире сошёл с рельсов и загорелся поезд. Жертвами жуткой аварии стали не менее 20 человек. Лайф публиковал видео взрыва — на кадрах видно, как людей накрыло волной огня.