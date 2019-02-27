Креветки, кимчи и пунш из хурмы. Чем угостили Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

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Креветки, кимчи и пунш из хурмы. Чем угостили Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

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Стейк сирлойн c корейской капустой внутри груши стал основным блюдом на трапезе.

Президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время ужина в Ханое подали блюда восточной и американо-европейской кухни. Что входило в меню глав государств, выяснил телеканал CBS.

Сначала лидерам предложили коктейль из креветок с ломтиками авокадо и свежего лимона. Стейк сирлойн c корейской капустой кимчи внутри груши стал основным блюдом на ужине Трампа и Ким Чен Ына. Также их угостили десертом под названием шоколадная лава и пуншем из сушёной хурмы с мёдом.

Вторая по счёту встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошла в гостинице Sofitel Legend Metropole в Ханое. После переговоров тет-а-тет хозяин Белого дома признал северокорейского коллегу "великим лидером".

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